Rimini, zona stazione: dalla Regione oltre 160mila euro per renderla più bella e sicura

Un Rimini più sicura, a partire dalla riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. È l’obiettivo principale dell’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, approvato nell’ultima seduta di Giunta, che darà il via al progetto di prevenzione integrata del Comune di Rimini denominato ‘Next stop: Rimini sicura’. Il progetto, che avrà un costo complessivo di 205mila euro, riceverà un contributo regionale di 161.500 euro, con una compartecipazione del comune di Rimini pari a 43.500 euro.

“Già da tempo il Comune di Rimini ha affrontato il fondamentale tema della sicurezza attraverso politiche pro attive e preventive che passano dal recupero, dalla rigenerazione e dalla rivitalizzazione di spazi urbani non utilizzati o mal utilizzati- ha aggiunto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. E, per certi versi, proprio il decremento dei reati denunciati registrato da fine anni Novanta ad oggi (meno 40%) è anche ascrivibile a questa ampia operazione di riqualificazione di luoghi prima marginali. Questa nuova collaborazione con la Regione Emilia-Romagna si inserisce proprio in questa linea di intervento che è soprattutto un modo di guardare alle nostre città, nel presente e per il futuro: più che la paura, il coprifuoco, è la funzionalità, la vivibilità, la bellezza e la ricchezza delle cose e dei servizi la migliore deterrenza all’illegalità”.