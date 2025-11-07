Rimini, zona stazione: dalla Regione oltre 160mila euro per renderla più bella e sicura

Rimini
  • 07 novembre 2025
Un Rimini più sicura, a partire dalla riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. È l’obiettivo principale dell’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, approvato nell’ultima seduta di Giunta, che darà il via al progetto di prevenzione integrata del Comune di Rimini denominato ‘Next stop: Rimini sicura’. Il progetto, che avrà un costo complessivo di 205mila euro, riceverà un contributo regionale di 161.500 euro, con una compartecipazione del comune di Rimini pari a 43.500 euro.

“Già da tempo il Comune di Rimini ha affrontato il fondamentale tema della sicurezza attraverso politiche pro attive e preventive che passano dal recupero, dalla rigenerazione e dalla rivitalizzazione di spazi urbani non utilizzati o mal utilizzati- ha aggiunto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. E, per certi versi, proprio il decremento dei reati denunciati registrato da fine anni Novanta ad oggi (meno 40%) è anche ascrivibile a questa ampia operazione di riqualificazione di luoghi prima marginali. Questa nuova collaborazione con la Regione Emilia-Romagna si inserisce proprio in questa linea di intervento che è soprattutto un modo di guardare alle nostre città, nel presente e per il futuro: più che la paura, il coprifuoco, è la funzionalità, la vivibilità, la bellezza e la ricchezza delle cose e dei servizi la migliore deterrenza all’illegalità”.

Il progetto nel dettaglio

L’iniziativa principale del progetto riguarda un intervento di prevenzione integrata nell’area della stazione ferroviaria di Rimini, che si concentrerà sulla riqualificazione del giardino Silver Sirotti e il miglioramento dell’arredo urbano circostante. Inoltre, verranno valorizzati il muro perimetrale del giardino e il viale di collegamento con il sottopassaggio ferroviario e potenziati l’illuminazione pubblica e il sistema di videosorveglianza. La realizzazione del progetto avverrà attraverso un percorso partecipato che coinvolgerà attivamente giovani, scuole e associazioni del territorio.

Accanto agli interventi strutturali, sono previsti laboratori, iniziative culturali ed eventi di animazione sociale, in collaborazione con il comitato di Borgo Marina, con l’obiettivo di garantire continuità con precedenti progetti di recupero urbano e prevenzione sociale. A queste attività si affiancherà la sperimentazione della figura degli ‘Street tutor’ per favorire la mediazione sociale e la prevenzione dei rischi negli spazi pubblici.

