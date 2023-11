Ritrovarsi per riscoprirsi. E’ stato questo il desiderio che ha spinto un ex alunno a cercare di riprendere contatto con tutti i compagni della classe delle elementari. La scuola era la “Vittorino da Feltre” di Viserba di Rimini, la maestra l’indimenticabile Bruna Costantini. Non è stato facile ritrovarli, alcuni di loro sono venuti a mancare. I social non sono stati sufficienti e si è dovuto ricorrere a catene di relazioni tra ex compagni, ma alla fine i nostri eroi ce l’hanno fatta e il 27 maggio 2022 c’è stato il primo incontro, una cena al ristorante preparata con grande cura: al centro della tavolata la foto di classe, segnaposti formato lavagnetta col nome di ciascuno, il registro di classe per l’appello e, non poteva mancare il “cappello” con le lunghe orecchie da porre in testa all’asino di turno.