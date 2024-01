Rimini. Violenza privata nella guerra dei cieli, Corbucci assolto

«Assoluzione per particolare tenuità del fatto». E’ l’istituto giuridico introdotto dalla Riforma Caratabia con cui il Tribunale monocratico di Rimini ha chiuso la causa che vedeva contrapposti Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum la società di gestione dell’aeroporto Federico Fellini, l’Aeroclub di Rimini e il suo presidente Fabio Falsetti. L’Ad che era difeso di fiducia dall’avvocato Roberta Guaineri del Foro di Milano, rispondeva del reato di violenza privata. Il giudice ha invece condannato Corbucci al pagamento delle spese legali e al risarcimento di 200 euro a fronte dei 100mila chiesti dalle parti civili. Novanta i giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

L’antefatto

Il braccio di ferro tra Corbucci e Falsetti, ai ferri corti per varie questioni legate alle attività dell’Aeroclub all’interno dello scalo, toccò l’apice il 14 giugno del 2016. Quel giorno a Falsetti venne disabilitato il badge di accesso all’aeroporto. Erano spuntate agli ingressi dell’area affidata all’Aeroclub e in territorio sammarinese, delle sbarre a controllo elettronico. Stando alla querela, Corbucci si sarebbe frapposto fisicamente per impedire il transito a Falsetti. Spazi, secondo il presidente dell’Aeroclub, al di fuori della competenza di Corbucci in quanto destinati a San Marino attraverso atti di affidamenti quarantennali e rinnovati nel tempo. Per la Procura Corbucci non aveva agito con dolo perché convinto che l’occupazione fosse illegittima, per questo aveva chiesto l’archiviazione, richiesta però rigettata dal Gup che decise l’imputazione coatta.