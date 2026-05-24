Rimini. Violento scontro tra auto e moto, una coppia è grave: trasportata in elicottero al Bufalini

Grave incidente stradale sulla Strada del Parco del Marano, intorno alle 15:15, nel tratto percorso in direzione mare provenendo da San Marino. Coinvolti una motocicletta BMW GS, con a bordo una coppia di coniugi, e un fuoristrada con a bordo un nucleo familiare. I due veicoli procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha effettuato una svolta a sinistra venendo colpita dalla moto che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere sopraggiunta nel tentativo di sorpassare.

L’impatto è stato violento: i due motociclisti hanno riportato ferite serie e sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. Considerate le condizioni dei feriti, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza: la coppia è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Gli occupanti del fuoristrada sono rimasti illesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica esatta del sinistro e accertare le eventuali responsabilità.