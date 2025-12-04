Rimini, villaggio di Natale e presepe di sabbia: si parte domenica 7 dicembre

Rimini
  • 04 dicembre 2025
Rimini, villaggio di Natale e presepe di sabbia: si parte domenica 7 dicembre
Alcune rappresentazioni del presepe di sabbia
Alcune rappresentazioni del presepe di sabbia
La pista di pattinaggio al coperto
La pista di pattinaggio al coperto

A Rimini, la magia delle feste natalizie si accende al Piazzale Boscovich, a Marina Centro. L’apertura del Villaggio sarà celebrata con un doppio appuntamento nel fine settimana del week-end dell’Immacolata. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 7 dicembre alle ore 12, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad. Nel corso della stessa giornata, alle ore 17, il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, sarà presente per la benedizione del Presepe di Sabbia.

Il fulcro del Villaggio è senz’altro il monumentale Presepe di Sabbia. L’edizione 2025/26, intitolata “Kolossal... l’Arca di Noè”, è la più grande finora realizzata, estendendosi su circa 700 mq di spiaggia interamente al coperto. L’opera è il frutto della maestria di otto scultori internazionali, cinque donne e tre uomini provenienti da Spagna, Russia, Bulgaria, Bielorussia e Italia, che hanno dato forma ai grandi gruppi scultorei utilizzando esclusivamente sabbia e acqua. Le rappresentazioni includono scene bibliche imponenti, come l’Arca di Noè, l’Arcangelo Michele (alto 5 metri) e una Natività di oltre 5 metri ispirata al ‘Tondo Doni’ di Michelangelo Buonarroti, affiancate da elementi simbolici locali quali il borgo di San Giuliano e il ponte di Tiberio. L’arrivo dei Re Magi è raffigurato sulla barca in arrivo davanti al Ponte di Tiberio.

Le visite al presepe sono accompagnate da personale che darà dettagli sia tecnici sulla costruzione che tematici sulle sculture. L’accesso è previsto nei giorni feriali (10.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30) e con orario prolungato nei festivi, prefestivi e durante il periodo clou dal 24 dicembre al 6 gennaio (09.30 – 19), con aperture serali con spettacolo musicale in alcune date selezionate.

Le altre attrazioni presenti

Accanto a questa meraviglia, il villaggio di Natale offre un ricco ventaglio di attrazioni.

Una vasta pista di pattinaggio su ghiaccio, interamente coperta di 600 mq, offre a grandi e piccoli l’opportunità di divertirsi sul ghiaccio, con servizio di noleggio pattini disponibile in loco.

Le caratteristiche casette in legno ospitano un mercatino natalizio dedicato all’artigianato e al collezionismo. Per le famiglie, l’Happy Circus accoglie il pubblico sotto un tendone multicolore con spettacoli pensati per i più piccoli, in programma alle 15.30 e alle 17.30 dal 6 dicembre al 6 gennaio. Il villaggio è completato da una zona intrattenimento riscaldata.

Durante le feste, il villaggio si anima ulteriormente con un programma di animazione, spettacolo, esibizioni di pattinaggio e intrattenimento.

Gli orari di apertura della pista di pattinaggio variano nei giorni feriali (fuori periodo natalizio) dalle 14.30 alle 23, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 23.

Info: https://www.facebook.com/presepesabbia.rn/?locale=it_IT

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui