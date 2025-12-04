Rimini, villaggio di Natale e presepe di sabbia: si parte domenica 7 dicembre

A Rimini, la magia delle feste natalizie si accende al Piazzale Boscovich, a Marina Centro. L’apertura del Villaggio sarà celebrata con un doppio appuntamento nel fine settimana del week-end dell’Immacolata. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 7 dicembre alle ore 12, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad. Nel corso della stessa giornata, alle ore 17, il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, sarà presente per la benedizione del Presepe di Sabbia.

Il fulcro del Villaggio è senz’altro il monumentale Presepe di Sabbia. L’edizione 2025/26, intitolata “Kolossal... l’Arca di Noè”, è la più grande finora realizzata, estendendosi su circa 700 mq di spiaggia interamente al coperto. L’opera è il frutto della maestria di otto scultori internazionali, cinque donne e tre uomini provenienti da Spagna, Russia, Bulgaria, Bielorussia e Italia, che hanno dato forma ai grandi gruppi scultorei utilizzando esclusivamente sabbia e acqua. Le rappresentazioni includono scene bibliche imponenti, come l’Arca di Noè, l’Arcangelo Michele (alto 5 metri) e una Natività di oltre 5 metri ispirata al ‘Tondo Doni’ di Michelangelo Buonarroti, affiancate da elementi simbolici locali quali il borgo di San Giuliano e il ponte di Tiberio. L’arrivo dei Re Magi è raffigurato sulla barca in arrivo davanti al Ponte di Tiberio.

Le visite al presepe sono accompagnate da personale che darà dettagli sia tecnici sulla costruzione che tematici sulle sculture. L’accesso è previsto nei giorni feriali (10.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30) e con orario prolungato nei festivi, prefestivi e durante il periodo clou dal 24 dicembre al 6 gennaio (09.30 – 19), con aperture serali con spettacolo musicale in alcune date selezionate.