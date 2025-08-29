Rimini. Vietata la caccia lungo la ciclabile del Marecchia

Da lunedì 1° settembre entra in vigore l’ordinanza che introduce limitazioni specifiche all’attività venatoria lungo il percorso storico-naturalistico del fiume Marecchia per garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di pericolo.

Il provvedimento risponde alla necessità di evitare il ripetersi di gravi incidenti che hanno coinvolto cittadini e visitatori che utilizzano abitualmente questi tracciati per attività ricreative, sportive e didattiche. L’area interessata comprende il tratto del percorso naturalistico comunale dalla SS 16 fino al confine amministrativo.

L’ordinanza istituisce il divieto assoluto di caccia in una zona di protezione di cinquanta metri su entrambi i lati del percorso principale. All’interno di questa fascia è obbligatorio mantenere le armi completamente scariche. Nelle aree confinanti è vietato sparare con traiettorie che possano interessare il percorso stesso.

Il documento vieta inoltre il transito o l’attraversamento del tracciato con armi cariche, eliminando ogni possibile rischio per chi utilizza questi spazi per scopi ricreativi o naturalistici.

Il percorso del Marecchia, riconosciuto come parte della rete ciclabile regionale dell’Emilia-Romagna e inserito nell’itinerario nazionale Bicitalia, rappresenta una risorsa territoriale di grande valore. L’area è meta prediletta di cicloturisti ed escursioni didattiche, particolarmente nella zona dei bacini dell’ex cava In.Cal. System, caratterizzata da un ricco ecosistema.

Le disposizioni saranno valide per l’intera stagione venatoria 2025/2026, dal 1° settembre 2025 al 31 gennaio 2026. La vigilanza sarà assicurata da Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e Guardie Volontarie.