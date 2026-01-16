Rimini, vie Destra del Porto, Ravegnani e Savonarola: chiusure di un mese

Dal 26 gennaio al 28 febbraio interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola per prevenire allagamenti. Lavori che richiedono la chiusura al traffico di via Destra del Porto e via Savonarola, con deviazioni segnalate nelle vie limitrofe. I lavori, interamente progettati ed eseguiti dalla Multiutility, puntano a risolvere due criticità attraverso soluzioni mirate. Da un lato, il rinnovo delle condotte nelle vie Destra del Porto e Rodi, unito a una nuova valvola regolatrice, permetterà una gestione intelligente della pressione idrica: questa tecnologia innovativa riduce infatti il rischio di rotture e perdite, assicurando ai residenti e alle attività una fornitura d’acqua costante.