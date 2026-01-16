Rimini, vie Destra del Porto, Ravegnani e Savonarola: chiusure di un mese

Dal 26 gennaio al 28 febbraio interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola per prevenire allagamenti. Lavori che richiedono la chiusura al traffico di via Destra del Porto e via Savonarola, con deviazioni segnalate nelle vie limitrofe. I lavori, interamente progettati ed eseguiti dalla Multiutility, puntano a risolvere due criticità attraverso soluzioni mirate. Da un lato, il rinnovo delle condotte nelle vie Destra del Porto e Rodi, unito a una nuova valvola regolatrice, permetterà una gestione intelligente della pressione idrica: questa tecnologia innovativa riduce infatti il rischio di rotture e perdite, assicurando ai residenti e alle attività una fornitura d’acqua costante.

Dall’altro lato, la messa in sicurezza del sottopasso Savonarola prevede la sostituzione delle vecchie griglie con sistemi di drenaggio più efficienti riducendo le criticità sulla viabilità in caso di eventi meteo. Dopo aver completato i primi lavori notturni a gennaio presso la rotatoria del Ponte della Resistenza, la nuova fase operativa scatterà quindi dopo il Sigep ossia dal 26 gennaio e proseguirà fino al 28 febbraio. In questo intervallo di tempo si procederà parallelamente con la posa dei nuovi tubi in via Destra del Porto e con il rifacimento dei sistemi di scolo del sottopasso. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la viabilità subirà alcune modifiche temporanee. Per 30 giorni, i tratti di via Destra del Porto e via Savonarola tra il ponte della Resistenza e via Ravegnani saranno chiuse al traffico. Per aggirare il cantiere, i veicoli verranno indirizzati attraverso un sistema di deviazioni segnalate sul posto che coinvolgerà le vie Graziani, Rodi, Principe Amedeo e Perseo.