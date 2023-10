Rimini, via Sacramora, pedoni e ciclisti a rischio: “Intervenga il Comune”

Messa in sicurezza dei marciapiedi tra via Marconi e via Morri, dove sia garantita una adeguata accessibilità a bambini, studenti del vicino polo scolastico, persone disabili e creazione di corsie ciclopedonali a norma lungo la via Sacramora a Viserba. Sono le istanze rivolte al Comune dall’associazione “Quartiere 5”, in riferimento alla conclusione dei lavori di asfaltatura che hanno restituito l’arteria alla piena fruibilità ed efficienza.

«I marciapiedi attuali – si legge nella nota diffusa a nome dei cittadini del territorio di Rimini nord – non possono avere caratteristiche minimali per la mobilità sostenibile della città poiché vi è presente un importantissimo plesso scolastico oltre al centro abitato. La richiesta nasce anche in previsione della costruzione della piscina comunale e del centro residenziale “Corderia” che ne aumenteranno notevolmente la domanda».

Il comunicato firmato dal presidente Claudio Mazzarino e dal direttivo di “Q5” porta l’attenzione sull’attuale configurazione della via Sacramora, che presenta molti punti di criticità che ne rendono l’utilizzo pericoloso per i ciclisti e pedoni, molti dei quali studenti.

“Il Comune intervenga”

Per prevenire incidenti, l’associazione “Quartiere 5” chiede all’Amministrazione e agli enti preposti, di intervenire quanto prima per mettere in sicurezza e a norma i marciapiedi esistenti e di predisporre piste ciclopedonali in via Sacramora, sottolineando che tale via è una «strada larga quanto basta per creare piste sicure, come accaduto in via Coletti a San Giuliano e Rivabella dove oltretutto si trovano alberature in ambo i marciapiedi». Il tratto tra via Marconi e via Morri è «sprovvisto totalmente di marciapiede e le corsie riservate a pedoni e biciclette non hanno assolutamente larghezze accettabili per la sicurezza di chi le percorre e quindi si richiede necessariamente un intervento immediato».

Nell’elenco delle richieste formulate al Comune figurano oltre alla messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti, alla creazione di una semplice pista ciclopedonale e a una sicura accessibilità ai bambini, studenti del vicino polo scolastico in transito e alle persone con disabilità, anche «l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, segnalati e illuminati nelle ore notturne in corrispondenza dei punti più critici e pericolosi».