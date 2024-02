Rimini, via Marignano: via libera ai lavori di messa in sicurezza

A Rimini è arrivato il via libera all’intervento di ripristino e messa in sicurezza di via Marignano, in zona Sant’Aquilina. Il tratto stradale aveva subito seri danni durante l’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023 e oggi la terza commissione consiliare del Comune ha approvato il suo restyling con uno stanziamento da un milione di euro. In dettaglio, il cantiere, che avrà una durata di circa 150 giorni, provvederà al consolidamento della scarpata stradale, con paratie di pali in cemento armato, con la conseguente modifica anche dell’innesto tra la Strada vicinale del Tario e via Marignano. “Un intervento importante, che ci permette di dare seguito agli sforzi e agli investimenti che in questi anni stiamo mettendo in campo per riqualificare e migliorare le aree interne del cosiddetto forese”, spiega Mattia Morolli, assessore alle Opere pubbliche. “Un obiettivo focale di questo mandato - prosegue- che ci vede impegnati su più fronti allo scopo di mettere al primo posto ogni area della città, attraverso un programma di lavori diffuso e ben articolato”. Più in generale, l’intervento di via Marignano rientra nel piano di interventi per la riqualificazione e il ripristino della viabilità a seguito dell’evento alluvionale dell’anno scorso, per un importo complessivo di 2.030.00 euro riconosciuto al Comune in un’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione.