Rimini. Via libera alla nuova copertura per la Domus del Chirurgo

La Domus del Chirurgo si appresta a un nuovo importante intervento di miglioramento dopo i lavori di restauro dell’area archeologica completati lo scorso inverno. La Giunta comunale ha recentemente dato il via libera al progetto per la manutenzione straordinaria della copertura della Domus, un intervento necessario emerso proprio durante i restauri effettuati sotto la supervisione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione di questo prezioso sito archeologico di piazza Ferrari, aperto al pubblico nel 2007. La particolare copertura, con le sue caratteristiche tecniche e architettoniche uniche, è da sempre uno degli elementi distintivi della moderna musealizzazione del sito. L’intervento, che fa parte di un più ampio programma di riqualificazione dell’area, ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza generale e l’impermeabilizzazione della struttura.

Il Comune ha destinato 70.000 euro per questo specifico intervento, focalizzato principalmente sulla verifica dell’attuale sistema di impermeabilizzazione. Tuttavia, si prevede di ampliare il progetto con ulteriori lavori strutturali concordati insieme alla Soprintendenza. L’assegnazione dell’appalto è programmata per la fine dell’anno, con una durata stimata dei lavori di circa quattro mesi.