Rimini, via alla demolizione dei fabbricati abusivi in via San Lorenzo in Correggiano

Nel territorio di Rimini sono entrati nel vivo questa mattina i lavori di demolizione dei fabbricati abusivi situati in via San Lorenzo in Correggiano, con l’avvio delle operazioni di abbattimento delle parti strutturali degli edifici. “L’Amministrazione comunale - si legge in una nota - prosegue con determinazione nell’attività di contrasto agli abusi edilizi, garantendo il rispetto della legalità urbanistica sul territorio.

L’intervento ha visto questa mattina l’inizio della fase più delicata con la demolizione della struttura portante dell’edificio. Le operazioni si sono svolte alla presenza di tecnici comunali e sotto la supervisione di due pattuglie della Polizia Locale e della Questura, per garantire la sicurezza dell’area e il regolare svolgimento dei lavori.

I lavori di demolizione proseguiranno nei prossimi giorni e si prevede il completamento dell’intero intervento entro le prossime settimane, nel rispetto della tempistica programmata.

L’operazione in corso rappresenta l’esecuzione concreta del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato dalla Giunta comunale lo scorso settembre, che ha previsto una spesa complessiva di 143 mila euro per le attività di abbattimento e il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

Le costruzioni oggetto di demolizione erano state acquisite al patrimonio comunale, essendo state realizzate in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie. Gli immobili erano stati interessati da ordinanze di demolizione emesse dall’Ufficio Controlli Edilizi negli anni 2015 e 2018. A fronte della mancata ottemperanza da parte dei responsabili degli abusi, il Comune ha proceduto all’immissione in possesso dell’area nel febbraio 2024, tramite l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rimini. Al termine delle operazioni di demolizione, l’Ufficio Controlli Edilizi provvederà al recupero integrale delle somme sostenute dall’Amministrazione comunale, addebitando ai soggetti responsabili degli abusi tutti i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione dell’intervento”.