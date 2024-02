Rimini, via ai lavori per le vasche di accumulo a Bellariva e Rivazzurra. L’assessora Montini: “Un intervento decisivo”

Sono partiti le scorse settimane i lavori propedeutici alla realizzazione dei due nuovi presidi idraulici della zona di Rimini sud. Due vasche, una di laminazione e prima pioggia al Colonnella 2 e una di laminazione alla fossa Rodella a Rivazzurra (viale Regina Margherita), che rappresentano uno degli interventi cuore del Piano di salvaguardia della balneazione, il programma di azioni messo in campo da Comune di Rimini, Gruppo Hera, Amir e Romagna Acque che interviene sul sistema fognario depurativo, per il superamento delle criticità legate alla balneabilità della costa e per il potenziamento della sicurezza idraulica del territorio.

I lavori attualmente in corso riguardano la preparazione del cantiere che entrerà nel vivo una volta completata la procedura di affidamento dei lavori: a dicembre è stato pubblicato da Hera il bando per l’appalto congiunto di progettazione esecutiva (dei due stralci dell’opera) e di esecuzione dei lavori (del primo stralcio), scaduto lo scorso 15 febbraio. Nelle prossime settimane quindi si procederà con l’individuazione del soggetto e con l’affidamento definitivo.

L’intervento prevede la realizzazione di due sistemi impiantistici di accumulo in fondo a viale Firenze a Bellariva e ai giardini Artemisia (viale Regina Margherita) a Rivazzurra, al confine con Miramare e comprende la riqualificazione architettonica delle aree interessate in armonia con il progetto del Parco del Mare, con cui il Psbo si integra e completa. Nelle aree delle due vasche sorgeranno infatti due belvedere: così come è stato in piazzale Kennedy, l’opera idraulica offrirà anche l’occasione per intervenire sulla trasformazione urbana, attraverso la realizzazione di due inediti affacci sul mare. I belvedere saranno infatti progettati e realizzati in armonia con il contesto in cui si calano, seguendo le linee dell’opera pubblica già completata nei tratti di lungomare tra piazzale Fellini e piazzale Benedetto Croce e nel lungomare Spadazzi.

“Ci avviciniamo all’avvio vero e proprio di un intervento decisivo per Rimini sud, sia per il valore in termini di risanamento ambientale e di sicurezza idraulica, sia perché in grado di dare ulteriore stimolo alla riqualificazione urbana trainata dal Parco del Mare – sottolinea l’assessora all’Ambiente Anna Montini – i risultati degli investimenti fatti finora sono evidenti, testimoniati dal drastico calo dei divieti di balneazione, pari all’86% in meno nel periodo 2015/2023, così come dalla migliore resilienza del sistema idraulico ai fenomeni piovosi intesi. Un piano all’avanguardia e lungimirante, che con questi nuovi interventi nella zona sud si avvia al completamento, con benefici per la qualità urbana e per la tutela della nostra risorsa più importante, il mare”.