Rimini, via a “Jump’in”: percorso di formazione per 63 studenti di 4 scuole superiori

Partenza oggi per Jump’in, l’hackathon dedicato ai giovani studenti di alcune scuole della provincia di Rimini, che per tre giorni avranno l’occasione di esprimersi in tutto il loro potenziale in un ambiente collaborativo e stimolante. In tutto 63 i ragazzi delle 4 scuole coinvolte: Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba, ITES Valturio di Rimini, Liceo Scientifico e Artistico Serpieri di Rimini, ISISS P. Gobetti – A. De Gasperi di Morciano.

20 i mentor coinvolti, tra i professionisti di vari settori, che guideranno i ragazzi nel lavoro in team, dando loro l’opportunità di acquisire nuove competenze, strumenti e metodologie di lavoro, crescere in consapevolezza e abilità. Jump’in sarà l’occasione per vedersi all’opera e scoprire i propri talenti e magari le proprie passioni. 4 i workshop previsti e tanti momenti dedicati alla condivisione e conoscenza reciproca, colazioni, pranzi e cene comprese, sempre insieme. Un unico obiettivo: aiutare le nuove generazioni ad avvicinarsi al mondo del lavoro.

I percorsi di formazione e i workshop al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio continuano fino al 21 maggio