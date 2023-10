Rimini, venerdì mattina torna “Fridays For Future”

I giovani di “Fridays For Future” tornano a manifestare a Rimini domani mattina a partire dalle 8.30. “Venerdì 6 ottobre scendiamo in piazza: saltiamo le lezioni perché vogliamo un cambiamento e lo vogliamo adesso. Lo stile di vita antropocentrico non è sostenibile ed è arrivato il momento di prenderne atto. Venerdì presenteremo un manifesto articolato in cinque punti sui temi che riteniamo più urgenti e più vicini alla nostra realtà locale, al fine di sensibilizzare sempre più cittadini alla causa ambientale.

Anche dopo l’alluvione continuiamo ad assistere a progetti e cantieri su larga scala che andranno a coprire il territorio della nostra regione già estremamente cementificato. Una chiara dimostrazione è il cantiere dell’allevamento intensivo Fileni in Valmarecchia, che avrà un impatto devastante sul territorio e che è il chiaro segno di una visione politica per nulla lungimirante. Per questo e per altro vi esortiamo a venire alle 8.30 all’arco d’Augusto e a seguirci in un corteo che attraverserà il centro storico e il parco Marecchia fino ad arrivare a Casa Madiba Network per un pranzo condiviso.