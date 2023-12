Rimini, venerdì al mercato del Borgo San Giuiano un rinfresco per il “Natale nostrano”

A Rimini per fare la spesa direttamente dal contadino basta raggiungere il Borgo San Giuliano. Per i clienti abituali e per chi lo diventerà, al parcheggio Tiberio di Rimini - venerdì 22 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12 andrà in scena, con il patrocinio del Comune di Rimini “Natale nostrano”, un momento di condivisione e buon cibo organizzato proprio dagli agricoltori del nostro territorio. Evento promosso dalle aziende agricole del mercato del venerdì con la collaborazione delle Associazioni degli agricoltori CIA , Coldiretti ed il Comitato di gestione del Mercato Agricolo. Il mercatino agricolo che ogni settimana offre il meglio della produzione contadina locale - non solo frutta, verdura e farina, ma anche pane, formaggio, carne, vino, olio e prodotti officinali - sarà scenario di un rinfresco con piadina di grani antichi del mulino Vignali, crostini, torte, succhi e naturalmente Sangiovese e affini. Inoltre, in ogni banco sarà possibile trovare consigli e ricette della tradizione per i menu delle feste.

I contadini della zona propongono questo piccolo evento, per far conoscere le bontà e la variegata produzione di un entroterra ricco di peculiarità. Perché fare una spesa sana, gustosa e a km 0 nella nostra provincia non è un’utopia ma solo una buona abitudine. Il mercato agricolo del venerdì è un patto tra produttori e consumatori per mettere in atto una politica del cibo il cui obiettivo primario sia di garantire a tutti un accesso a cibo sano, nutriente, di qualità, socialmente giusto, ecologicamente compatibile e culturalmente appropriato.