Rimini, vandalizzata la targa di Lucio Battisti: «Sarà pronta per il 9 settembre»

RIMINI. «Tra i costi a carico della collettività tutta ci sono purtroppo quelli dovuti al vandalismo, alle bravate disdicevoli di chi per sciocco esibizionismo distrugge, rovina o ruba beni pubblici. Piccola premessa al fatto che è stata divelta e rotta una delle due targhe poste presso la rotonda prospiciente il Grand Hotel, intitolata al grande Lucio Battisti, come purtroppo è talvolta accaduto ad altre targhe in altre zone della città». A spiegarlo è l’assessore ai Servizi Civici e Toponomastica, Francesco Bragagni, in merito al raid dei vandali fatto nei giorni scorsi proprio ai danni della targa che era stata inaugurata il 15 novembre del 2023 alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e della vedova di Battisti, Grazia Letizia Veronese. L’assessore Bragagni comunque aggiunge: «Tranquillizzo tutti i fan: stiamo già approntando la realizzazione di una nuova targa per essere pronti alla data del 9 settembre quando, come è accaduto lo scorso anno, tanti appassionati si ritroveranno proprio alla rotonda per ricordare Battisti, scomparso quello stesso giorno nell’anno 1998. Ma al di là della spesa che l’Amministrazione sostiene per la sostituzione di tutte le targhe vandalizzate, resta l’amarezza per la maleducazione e l’incapacità di non riconoscersi nei simboli di una comunità bella e solida come quella riminese»