Rimini, vandalismo e furti al Bagno 26

RIMINI - Vandali in azione nella notte al Bagno 26 di Rimini: alcune delle strutture adibite a palestra invernale sono state danneggiate da ignoti che hanno approfittato del libero accesso all’area. “Hanno anche rubato 2 o 3 pesi” racconta il bagnino Gabriele Pagliarani. In particolare, i vandali hanno tagliato le pareti del pallone gonfiabile per la ginnastica. “Sono episodi che fanno rimanere male - prosegue Pagliarani -. Uno lavora per il bene comune e per le persone, poi arriva qualcuno a rompere le strutture”.