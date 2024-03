Rimini, Valmarecchia in lutto per don Mansueto, 100 anni: «Se ne va un pastore vicino alla gente»

Don Mansueto Fabbri, decano della diocesi di San Marino-Montefeltro, è tornato alla casa del padre. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 31 luglio e 76 di sacerdozio nella giornata del 10 aprile. Nato a Poggio Torriana in una famiglia umile, don Mansueto è diventato un pilastro per l’intera Valmarecchia, amato e rispettato, al di lá del credo religioso. Numerosi gli incarichi assunti nella chiesa diocesana: segretario del vescovo, assistente dell’Azione cattolica e di altre aggregazioni laicali, nonché vicario foraneo, giudice del tribunale ecclesiastico e infine parroco. Il funerale è in programma oggi, 26 marzo 2024, alle 14.30, alla parrocchia San Pietro in Culto di Novafeltria. Salma esposta in chiesa dalle 10.

Sorriso indimenticabile

«Felice parroco di Novafeltria», si è definito così per trent’anni, don Mansueto, e proprio il Comune dove è rimasto più a lungo ha diffuso un messaggio in cui ringrazia per la sua presenza immaginandolo già nello splendore dei cieli visto il momento liturgico in cui la chiesa ricorda la Risurrezione di Gesú.

Una comunità in lutto

Tra i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti per tutta la giornata spicca quello dell’amministrazione di Pennabilli che esprime il proprio dolore per la scomparsa del suo cittadino onorario ricordando l’intensa attività pastorale e il saldo legame con la città. Un cammino lungo un secolo che il don ha ripercorso in un libro autobiografico durante il Nevone del 2012. Di lui i fedeli ricordano l’estrema lucidità, la tempra d’acciaio e il buonumore che non era mai visione superficiale dell’esistenza. Talvolta si commuoveva durante le omelie e anche più spesso insisteva sull’origine etimologica della parola Eucarestia, quel grazie pronunciato di slancio fin da ragazzino su cui ha impostato tutta la sua esistenza.

«Un pastore vicino alla gente», così lo ricordano nella vallata, perché nessuno è rimasto escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera e dal suo sorriso. Gli rivolge un pensiero anche la vicesindaca Elena Vannoni: «Grazie, don, per averci sempre ricordato che la vita è un meraviglioso viaggio e che c’è sempre qualcosa per cui ringraziare. Grazie per essere stato confidente, maestro di vita e Padre della comunità. Chissà come sei felice ora!».