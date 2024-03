Rimini, Valerio e Edo barbieri inossidabili: 60 anni a colpi di forbice

Vegliano da sessant’anni sulle teste dei riminesi i barbieri Valerio Lazzarini e Edo Moretti. Nei giorni scorsi il loro negozio “Valerio e Edo” di via Madonna della Scala ha festeggiato le nozze di diamante con la città. Un’attività, la loro, dove ancora si può parlare romagnolo e lo sport resta l’argomento dominante.

Valerio impara i segreti del mestiere, giovanissimo, in un negozio di via Coletti poi, consapevole del suo talento, si mette in proprio nell’attuale bottega. Tempo pochi mesi e arriva Edo. Fortuna vuole che diventino amici ancor prima che colleghi. Vanno d’accordo ancora oggi, dopo più di mezzo secolo, abbassando la spalla a turno e borbottando sottovoce, salvo qualche “battibecco” bonario per il calcio. Il viserbese Edo, 74 anni, ama infatti Juve e motociclismo, mentre l’83enne Valerio, originario di Villa Verucchio, è tifoso sfegatato del Rimini e del Milan. In compenso si capiscono al volo, basta un’occhiata. Entrambi si sono sposati e ora sono nonni felici.

