Nella notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri di Rimini Porto hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di evasione, una persona già sottoposta al regime degli arresti domiciliari poiché, alle 2.30 circa, a seguito di controllo non è stato trovato all'interno della propria abitazione. L’uomo, fermato dopo circa un'ora nelle vie limitrofe all’abitazione mentre rincasava, non risultava avere alcuna autorizzazione.