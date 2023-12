Rimini, uno scooter in fiamme fa evacuare 11 famiglie da una palazzina a Viserba

Una notte da incubo per 11 famiglie di Viserba. Ieri verso le 23 ha preso fuoco uno scooter parcheggiato all’esterno di una palazzina di 16 appartamenti in via Sacco e Vanzetti. A causa del fumo, 11 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni. Ora sono tornate nelle loro abitazioni, ma negli appartamenti non c’è né il riscaldamento (in attesa delle prove tecniche) né l’elettricità negli spazi condominiali. Lo scooter è carbonizzato e sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire alle cause.