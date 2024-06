Rimini, undici posti per il servizio civile regionale, ecco come partecipare

Undici posti in sei diversi progetti dislocati a Rimini e provincia. Queste le opportunità locali per il servizio civile regionale, di cui è appena stato pubblicato l’avviso. A livello regionale sono 217 i posti disponibili, di cui 41 riservati ai giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione, Neet, disagio economico-sociale e residenti in aree montane o interne).

Possono partecipare le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in Italia senza distinzione di nazionalità.

C’è tempo fino alle ore 14 del 15 luglio 2024 per presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online attraverso la piattaforma HeliosERGiovani, scegliendo il progetto di servizio civile regionale nel quale impegnarsi.

Importante: è possibile presentare una sola domanda per una sede d’attuazione di un progetto o di un co-progetto.

L’attività partirà il 2 settembre o il 1^ ottobre 2024, in base al progetto selezionato, durerà dagli 8 agli 11 mesi per 5 giorni alla settimana, con un impegno orario di 15, 20 o 25 ore settimanali. Ai partecipanti sarà corrisposto un assegno mensile di 550,20 euro per 25 ore settimanali, di 440,10 euro per 20 ore e di 330,00 euro per 15 ore.