Rimini, una bancarella con 782 botti illegali rischia 100mila euro di multa

Fontane di luci, girandole, fuochi d’artificio e pirotecnici di vario genere non conformi alle norme di legge sono stati sequestrati dalla squadra mobilità e sicurezza della Polizia locale nell’ambito dei controlli prima del capodanno, per garantire la sicurezza di quanti trascorreranno le festività in Riviera.

Si tratta di 782 pezzi, privi di marchio Ce, della data di produzione e di scadenza e di ogni altro tipo di autorizzazione alla vendita, riscontrati nell’ambito di un controllo presso una bancarella autorizzata in un mercatino del centro storico. Si tratta in particolare di sei scatole fontana Bang da 100 pezzi ciascuna, una scatola ‘pallina flash’ da 6 pezzi, due fontane di luce e fontane da interno, girandole di grandi dimensioni. Il rivenditore (risultato collaboratore familiare dell’intestatario di regolare autorizzazione alla vendita) è stato denunciato (in base all’articolo 53 Tulps) e ora rischia una multa da 10 a 100mila euro, mentre il titolare dell’autorizzazione è stato segnalato al Suap (sportello unico attività produttive).