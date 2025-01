Rimini, un successo la giornata benefica nel nome di Gianluca Vialli - Gallery

Una lunga giornata di emozioni, aneddoti, ricordi, omaggi fra l’ospedale Infermi, la Cineteca Comunale, il Primo Bacio e il Ristorante Nettuno, con la ciliegina sulla torta di oltre 1000 euro già donati all’associazione “Oltre la Ricerca ODV” che si occupa di sensibilizzazione sul Tumore al Pancreas in una raccolta fondi sulla piattaforma TrustMeUp che proseguirà per un mese: buona, anzi ottima la prima per “Uniti per Gianluca Vialli”, la prima edizione di un evento organizzato dall’associazione “We Play” in collaborazione con Ivano Bonetti e Mario Fucili, con il sostegno de Le Befane Shopping Centre, il patrocinio del Comune di Rimini e il grande coinvolgimento di Ausl Romagna svoltasi sabato 18 gennaio.

Tanti i campioni degli anni ’90 ex compagni di squadra del grande bomber scomparso il 5 gennaio 2023 scesi in campo per omaggiare l’ex capitano della Sampdoria, della Juventus e della Nazionale Azzurra: dai blucerchiati dello storico scudetto (Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini e Ivano Bonetti) ai bianconeri dell’ultima Coppa Campioni della Vecchia Signora (Moreno Torricelli, Alessio Tacchinardi e Michele Padovano, ma anche Stefano Tacconi e Francesco Baldini con Vialli alla Juve in altre stagioni), ma anche compagni di avventura in maglia azzurra o avversari come Alberto Di Chiara, Alessandro Melli, il bomber Igor Protti e il Condor Massimo Agostini.

Una prima “squadra” costituita da Stefano Tacconi, Moreno Torricelli, Alberto Di Chiara e Alessandro Melli in mattinata ha fatto visita insieme al nipote di Gianluca, Riccardo Vialli, ad alcuni reparti dell’Ospedale Infermi, dove, accompagnati dalla vice direttrice Ivonne Zoffoli, dalla giornalista di Sky Sport Martina Quaranta e dagli assessori del Comune di Rimini Michele Lari e Mattia Morolli hanno incontrato pazienti e familiari e si sono intrattenuti con il personale toccando con mano il grande lavoro di equipe dell’Azienda Sanitaria. Un bagno di selfie, foto di gruppo, palloni e maglie autografati che ha emozionato e portato qualche ora di spensieratezza all’interno del nosocomio.

Nel pomeriggio, è stata invece una gremitissima Cineteca Comunale a trasformarsi per qualche ora nel tempio degli omaggi sotto la conduzione del giornalista Rai Massimo Proietto e di Martina Quaranta: mille testimonianze, battute, episodi di spogliatoio e vita quotidiana hanno strappato risate e applausi, mentre la direttrice sanitaria del Distretto Ospedaliero di Rimini dottoressa Francesca Raggi, il dottor Luigi Veneroni e il professor Giorgio Ercolani della Pancreas Unit della Romagna e la presidente di Oltre la Ricerca ODV Francesca Gabellini hanno fatto un excursus sul grande lavoro volto alla diagnosi e trattamento del tumore al pancreas e sul costante impegno nella sensibilizzazione che ha emozionato la platea. Così come le parole di Carlo Carmine, presidente di TrustMeUp, e Angelo Fasola, presidente della Nazionale Italiana Non Profit. Tantissime società, professionistiche e non, hanno poi consegnato a Riccardo Vialli maglie celebrative della prima edizione dell’evento che sono state e saranno donate ai partecipanti alla raccolta fondi su Trust Me Up (questo il link https://trustmeup.com/it/campaigns/oltre-la-ricerca-odv:uniti-per-la-vita-sostieni-la-ricerca-contro-il-cancro-al-pancreas/ ) che ha vissuto un primo momento molto importante alla partecipatissima “Cena di gala con i campioni” allestita dal Ristorante Nettuno di Piazzale Kennedy.

Durante la serata sono stati raccolti 1100 euro attraverso qr code sui tavoli e consegnate ai più “generosi” le maglie della Nazionale Italiana Non Profit, della Societa Sportiva Calcio Ancona, del Parma e del Cesena. Restano in palio quelle di Rimini, Sud Tirol, Spezia, Riccione 1926, Young Santarcangelo, Accademia Calcio Ricchiuti-Scotti, Lecco Women e la canotta di Rbr Basket Rimini