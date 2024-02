Rimini. Un melograno nella giornata mondiale contro il cancro infantile

RIMINI. “L’albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da’ bei vermigli fior”. Giovedì 15 febbraio si celebra nel mondo l’International childhood cancer day, la Giornata mondiale contro il cancro infantile. E l’Associazione riminese oncoematologia pediatrica la celebra portando alla mente la poesia Pianto antico di Giosuè Carducci. “Diamo radici alla speranza. Piantiamo melograni!” è lo slogan scelto per l’edizione 2024 dell’iniziativa, un frutto che porta con sè tante reminiscenze ed, è formato dall’unione di tantissimi piccoli arilli, ognuno parte fondante del frutto stesso, come avviene nell’alleanza terapeutica che unisce medici, pazienti, famiglie, associazioni. Così, giovedì alle 10.30, nei pressi del Day hospital oncologico pediatrico dell’ospedale Infermi di Rimini verrà piantato un alberello di melograno e nel pomeriggio i bimbi in cura parteciperanno a un breve corso di cioccolateria condotto dalla maitre chocolatier Francesca Caon, creando una golosa merenda. Inoltre, da lunedì 12 febbraio fino a sabato 17, nelle sedi Avis comunali sono in distribuzione volantini sull’importanza della donazione di sangue e plasma. Le volontarie inviteranno i donatori a scattarsi un selfie per poi postarlo sui social taggando Arop. Torna così l’iniziativa “Ti voglio una sacca di bene”, che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue e piastrine e che verrà organizzata presso i centri trasfusionali degli ospedali di varie città italiane grazie al servizio di centinaia di volontari.