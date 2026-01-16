Rimini, un Informagiovani itinerante contro disagio e dispersione scolastica

Il Comune di Rimini consolida il proprio impegno a favore degli adolescenti con un nuovo intervento rivolto alle scuole del territorio. Nell’ambito del Programma Attuativo Annuale 2025 prende avvio il progetto “Nuove generazioni, nuovi bisogni, nuove strategie di intervento”, che mette a disposizione oltre 90 mila euro di fondi regionali destinati a 23 istituti scolastici del territorio riminese e dell’area distrettuale. Le risorse, ripartite in base alla popolazione studentesca, coinvolgono scuole medie e istituti superiori di Rimini, Santarcangelo, Bellaria-Igea Marina, Novafeltria e Pennabilli.

Il progetto punta a rafforzare gli strumenti già presenti nelle scuole per intercettare precocemente situazioni di disagio. Le azioni previste riguardano:

• il potenziamento degli sportelli d’ascolto, presidi fondamentali per individuare tempestivamente difficoltà e fragilità;

• il miglioramento del raccordo tra scuole e servizi territoriali – sociali, sanitari ed educativi – per interventi più rapidi e coordinati;

• la costruzione di un coordinamento distrettuale stabile tra istituzioni scolastiche e servizi, attraverso momenti formativi e di confronto.

Accanto a queste misure, è previsto anche lo sviluppo di un Informagiovani itinerante, pensato per raggiungere le ragazze e i ragazzi nei loro luoghi di ritrovo informali.