Rimini, un bacio appassionato tra due finte suore in chiesa: fotografo faentino condannato

Un bacio prolungato e appassionato tra due finte suore. Una foto provocatoria porta ad una condanna per violazione di domicilio e offesa a confessione religiosa. Alla fine la condanna è di 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per un 54enne fotografo di Faenza. Assoluzione invece per i tre attori, due donne vestite da suora e un uomo da prete, che erano con lui all’interno dell’antica chiesa della Pace a Trarivi, frazione di Montescudo Monte Colombo.

Le foto risalgono all’estate del 2015, con due finte suore a baciarsi sotto gli occhi di un uomo travestito da prete. Alcune persone videro la scena e furono allertati i carabinieri. Fotografo e attori furono identificati e la macchina fotografica sequestrata. A denunciare l’accaduto furono però l’amministrazione comunale e il parroco di Montescudo Monte Colombo, che si sono costituiti parte civile nel processo. Il fotografo aveva cancellato gli scatti sotto accusa, ma sottolineando di avere ottenuto i permessi per allestire il set fotografico.

Il tribunale di Rimini ieri ha condannato il fotografo, chiamato a risarcire di 500 euro sia il Comune sia il parroco, e a provvedere al pagamento delle spese legali.