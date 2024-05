Rimini, uccise per un cellulare. Per l’omicidio del parco processo al via a luglio

Era iniziato come un caso di rapina e aggressione tra connazionali africani. Vite vissute ai margini dove il valore di un cellulare può essere alle volte maggiore di quello umano. Un caso come tanti sulle cronache nazionali che si è trasformato in un omicidio e che come tale sarà giudicato in Corte d’Assise. Era il 24 luglio del 2023, al parco Murri nei pressi della lungomare di Marebello, laddove Ndiaye Babacar, senegalese di 60 anni era stato aggredito a calci allo stomaco e un taglio alla gola. Qualche settimana dopo, l’uomo era deceduto in ospedale a Cesena. Il responsabile di quell’aggressione, un cittadino senegalese di 36 anni, era stato rintracciato e arrestato.

Il sostituto procuratore Davide Ercolani ne aveva chiesto il giudizio immediato e il gup del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, dopo aver riformulato l’accusa in omicidio aggravato visto la morte sopraggiunta del 60enne, ne ha disposto il rinvio a giudizio. La prima udienza in Corte d’Assise si terrà il prossimo 24 giugno. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, secondo quanto contestato aveva picchiato a morte il connazionale nel corso di una rissa tra extracomunitari avvenuta in pieno giorno in un bivacco di fortuna. Il parapiglia era scoppiato attorno alle 13 quando, secondo le ricostruzioni degli inquirenti della Squadra Mobile della Questura, il 36enne stava riposando nell’area verde e si sarebbe accorto di essere stato derubato nel sonno dello smartphone e dei pochi spiccioli che teneva dentro allo zaino. Avrebbe quindi iniziato a litigare con alcuni connazionali che, come lui, bivaccavano nel parco accusandoli del furto.