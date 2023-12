Rimini, ubriaco fradicio in centro, prende a calci e morde i poliziotti: arrestato

Giovedì scorso la Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino italiano per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Verso le 21 i poliziotti hanno rintracciato un soggetto che in preda ai fumi dell’alcol, inveiva contro i poliziotti con frasi ingiuriose e offensive, poi si scagliava violentemente contro gli agenti colpendoli con calci e pugni e mordendo alla mano uno di loro. L’uomo è stato assicurato con non poca fatica all’interno del mezzo di servizio e, accompagnato in Questura e veniva tratto in arresto. In considerazione dei fatti accaduti, gli agenti si sono recati all’ospedale per le cure del caso e venivano dimessi rispettivamente con 8 e 4 giorni di prognosi. L’individuo veniva altresì denunciato a piede libero per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.