Rimini, ubriaco e con la patente revocata, guida un camper sotto sequestro: arresto e multa di 5mila euro

Un uomo, classe 1978, è stato arrestato ieri sera dalla Polizia Locale di Rimini per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, fermato alla guida di un camper già sottoposto a sequestro amministrativo, è risultato positivo all’alcol test e circolava con la patente revocata. Nei suoi confronti è stata comminata una sanzione di circa 5.000 euro.

L’intervento della squadra giudiziaria è iniziato alle 20, durante il consueto turno di prevenzione per la sicurezza a Marina Centro. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Regina Elena, notano un camper che procede con una guida sostenuta, facendo stridere le gomme sul manto stradale. Insospettiti dal comportamento del conducente, decidono di fermare il veicolo per un controllo.

Sottoposto immediatamente all’alcol test, lo strumento restituisce il risultato di 1,72 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Dal controllo dei documenti risulta inoltre che l’uomo circola senza patente di guida, perché revocata, e al volante di un camper già sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

La situazione precipita rapidamente. L’uomo inizia a inveire contro gli agenti già durante la redazione degli atti, importunando anche i passanti e i clienti di un bar nelle vicinanze. Nel momento in cui arriva il carro attrezzi per la rimozione del veicolo, che viene nuovamente sottoposto a sequestro ai fini della confisca, il conducente ha una reazione scomposta e violenta. Oltre agli insulti, lancia una bottiglia di vetro contro gli agenti e gli operatori della rimozione, rompe un vetro del camper e mette a rischio l’incolumità delle persone presenti, degli altri conducenti e dei passanti. La reazione è tale, con calci e strattonamenti, che gli agenti sono costretti ad ammanettarlo per bloccarlo e garantire la sicurezza di tutti.

Nei confronti dell’uomo sono scattati l’arresto per il reato di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e l’indagine in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Il camper è stato nuovamente sequestrato ai fini della confisca. Al 47enne è stata inoltre comminata una multa di circa 5.000 euro per guida senza patente, come prevede l’articolo 116 del Codice della Strada, e una denuncia in stato di libertà ai sensi dell’articolo 186, con l’avvio della conseguente procedura penale. Dagli accertamenti del caso è emerso che l’uomo aveva già precedenti specifici per guida sotto l’influenza dell’alcol e con patente revocata.

L’uomo ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale fino a questa mattina, quando è comparso nell’udienza per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare personale della presentazione quotidiana con firma alla polizia giudiziaria.