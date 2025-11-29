Rimini. Turista 66enne tenta di baciare una stagista in albergo, chiesti 5 mesi di reclusione per tentata violenza sessuale

Cinque mesi di reclusione. È la pena, al termine della requisitoria, richiesta dalla Procura per un turista calabrese, oggi 66enne e residente in Francia, accusato di tentata violenza sessuale su una stagista napoletana all’epoca dei fatti 18enne e in servizio in un hotel di Miramare.
In aula, durante l’ultima udienza, era presente anche la ragazza, non costituitasi parte civile nel procedimento e accompagnata coattivamente nel palazzo di giustizia dai carabinieri di Napoli. Assente, invece, l’imputato, difeso dall’avvocato Giulio Varone del foro di Palmi.
Il collegio penale, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza e a latere dai magistrati Luca Gessaroli ed Elisa Giallombardo, ha poi aggiornato l’udienza a inizio dicembre per le repliche e la lettura della sentenza.