Rimini, Ttg: si parte nel segno di grandi numeri

A Rimini si è alzato il sipario sul Ttg, nel segno di un commosso ricordo di Lorenzo Cagnonil.

Che numeri

Il neo presidente di Italian exhibition group (Ieg), Maurizio Ermeti, non ha fatto nemmeno in tempo a visitare il suo nuovo ufficio in via Emilia che, forbici alla mano, dovrà raggiungere i padiglioni del grande quartiere espositivo per raccogliere l’eredità lasciata dall’indimenticato Lorenzo Cagnoni e inaugurare la 60ª edizione del Ttg. Si tratta della manifestazione di riferimento per l’outgoing italiano, in grado di calamitare qualcosa come 2.700 espositori, 1.000 buyer esteri, 200 eventi con più di 250 speaker e di rappresentare il meglio del prodotto turistico delle 20 regioni italiane e di promuovere 55 destinazioni estere. Al suo fianco, a reggere il nastro tricolore, la ministra per il Turismo Daniela Santanchè, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio e l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

Un appuntamento di enorme richiamo quello del Ttg che, come già anticipato ieri da Visit Rimini, quest’anno calamiterà su Rimini una mole di visitatori superiore a quella dello scorso anno. Tanto è vero che i 450 hotel aperti registrano una copertura delle camere dell’80% nei 3 stelle e del 90% nei 4 stelle, pari a +12,8% sul 2022, per i primi, e ad un +13,2%, per i secondi.