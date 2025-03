Rimini. Truffa d’amore, prima viene adescato sul web e poi versa migliaia di euro

Pensava di coltivare un rapporto sentimentale a distanza con una donna conosciuta online per la quale avrebbe fatto di tutto. Anche effettuare bonifici per oltre 27mila euro in meno di un mese. Ma quando la donna non si è presentata all’aeroporto di Bologna come promesso e a ricontattarlo è stato un fantomatico dottore sudafricano chiedendo altro denaro, la cecità dell’amore ha dovuto lasciare il posto a un’amara evidenza: era incappato in una truffa.

è la vicenda capitata ad un 58enne di Morciano di Romagna: la sua denuncia contro ignoti, raccolta in questura a dicembre, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica dalla polizia postale nei giorni scorsi. Ma gli accertamenti svolti in questi mesi non hanno finora consentito di risalire all’autore - o agli autori - della truffa, scontrandosi con la mancata collaborazione degli istituti di credito esteri e persino con la reticenza del gruppo Meta, cui appartiene Whatsapp, in merito all’utenza telefonica sudafricana.