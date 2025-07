Rimini. Truffa ai turisti, arrestato un “pallinaro”

Continua l’azione di contrasto della Polizia Locale di Rimini contro i giochi di strada illegali. Ieri sera una pattuglia della squadra di polizia giudiziaria ha arrestato un uomo a Rivazzurra per furto e organizzazione di gioco d’azzardo. L’intervento è avvenuto sui viali delle Regine, dove gli agenti hanno individuato un gruppo di “pallinari” intenti a proporre il gioco delle tre palline ai turisti. Durante il blitz è stato fermato uno degli organizzatori, un 30enne trovato con due banconote da 50 euro, mentre i complici sono riusciti a fuggire.

La denuncia della vittima

Sul posto si è presentato un turista che ha rivendicato la restituzione del proprio denaro, denunciando di essere stato derubato. Secondo la sua ricostruzione, si era avvicinato per osservare il gioco quando uno degli organizzatori gli aveva sottratto le banconote dal portafoglio, intimandogli che per assistere era obbligatorio partecipare con una puntata.

L’arresto e le accuse

L’arrestato, nato nel 1993, dovrà rispondere dei reati di “furto con destrezza” secondo l’articolo 624 bis del Codice Penale e “organizzazione di gioco d’azzardo in concorso” previsto dall’articolo 718 del Codice Penale. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando di Polizia Locale, questa mattina comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima. Le banconote sequestrate sono state restituite alla vittima del furto.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli messo in atto dalla Polizia Locale riminese per contrastare i fenomeni di microcriminalità che colpiscono i turisti durante la stagione estiva.