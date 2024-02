Rimini, troppo vicina alla scuola: la sala scommesse di via Marecchiese dovrà chiudere

Una sala scommesse di Rimini, in via Marecchiese 152, dovrà chiudere: i ricorsi sull’applicazione delle norme distanziometriche non sussistono. È quanto ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso della società proprietaria del locale contro la sentenza del Tar Emilia-Romagna che, nel 2023, ha annullato la richiesta di sospensiva presentata dal gestore riguardo all’atto in cui si chiedeva la restituzione della licenza per operare nella sala, poiché troppo vicina a una scuola secondo la legge regionale del 2013. La norma infatti, riferisce Agipronews, vieta l’installazione di apparecchi a meno di 500 metri da determinati luoghi sensibili.