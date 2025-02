Rimini, trentenni ubriachi lanciano cartelli stradali nel fiume Marecchia

RIMINI - Un’ubriachezza particolarmente molesta, tanto da gettare cartelli stradali nel fiume Marecchia. E’ accaduto ieri sera intorno alle 19, quando numerose telefonate al 112 hanno segnalato un gruppetto di giovani che si “divertivano” a lanciare nelle acque del fiume, nei pressi del ponte dello Scout, segnali stradali di lavori in corso, tra grida e schiamazzi. Quando gli agenti della polizia di Stato sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte tre trentenni, tutti risultati essere riminesi, in evidente stato di ubriachezza. L’orario di aperitivo e l’uscita dalla fiera Beer attraction, dove pare che i giovani fossero stati fino a poco prima, sono apparsi la causa più evidente del comportamento tanto insolito quanto potenzialmente pericoloso e irrispettoso dell’ambiente. In base alle prime evidenze non risulta siano stati commessi danneggiamenti, ma lo stato di alterazione dovuto all’abuso di acol, insieme al disturbo della quiete pubblica, sono valsi ai tre trentenni denuncia e sanzioni per ubriachezza molesta.