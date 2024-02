Incidente tra cinque veicoli, quattro auto e un autocarro, alle 20.15, sul tratto tra Rimini e Cattolica, all’altezza autodromo. In questo violento impatto, ha perso la vita un uomo che alla guida di uno dei mezzi. Le cause sono ancora la vaglio. Sul posto è intervenuta la polizia autostradale, che ha fatto i rilievi per ricostruire la dinamica, e i vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto di A 14. Traffico bloccato e file lunghe diverse chilometri.