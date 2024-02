Rimini. Tremendo incidente in autostrada, 61enne riccionese perde la vita

Incidente tra cinque veicoli, quattro auto e un autocarro, alle 20.15, sul tratto tra Rimini e Cattolica, all’altezza autodromo. In questo violento impatto, ha perso la vita un uomo che era alla guida di uno dei mezzi. Sul posto è intervenuta la polizia autostradale, che ha fatto i rilievi per ricostruire la dinamica, e i vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto di A 14. Traffico bloccato e file lunghe diverse chilometri. L’incidente è stato purtroppo fatale al 61enne Paolo Bertozzi, imprenditore riccionese. Il Land Rover condotto dal 61enne ha sbandato verso il new jersey di sinistra. Da dietro stavano arrivando tre veicoli e un furgone: la prima a colpirlo è stata un’Audi A6, nella carambola la Land Rover di Bertozzi è finita di traverso e anche gli altri mezzi l’hanno urtata, con ferite che purtroppo non gli hanno lasciato scampo.