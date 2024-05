Rimini, tre stanze destinate a magazzino diventano camere dell’hotel: denunciata la titolare

Presso uno dei suoi alberghi, aveva adibito a camere tre locali destinati ad uso magazzino. La Polizia di Rimini ha denunciato a piede libero la titolare di due strutture alberghiere nella zona sud di Rimini per non aver comunicato le presenze degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza. La stessa titolare è stata multata per una serie di irregolarità amministrative.

In particolare, nelle scorse settimane, la Polizia ha effettuato dei controlli nei due alberghi in questione. Nel primo controllo, venivano identificate 15 persone alloggiate (12 stranieri e 3 italiani); dai successivi controlli si appurava che, dei 15 alloggiati, 11 persone non erano state mai inserite nell’apposito portale “Alloggiati Web” per comunicarne la presenza alle forze dell’ordine.

Nel secondo controllo, venivano identificate 9 persone alloggiate (4 stranieri e 5 italiani); dai successivi controlli si appurava che, dei 9 alloggiati, 4 persone non erano state mai inserite nell’apposito portale “Alloggiati Web”.