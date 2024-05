Rimini, tre locali contro il nuovo chiringuito. Ma nella battaglia legale al Tar vince il Comune

Battaglia tra attività di ristorazione e il nuovo chiringuito. Succede a Rivabella con il Comune che viene citato a giudizio per annullare l’autorizzazione concessa, ma il Tar ha deciso di respingere il ricorso. La questione, secondo il Tribunale amministrativo regionale, semmai, è da dirimere davanti al Tribunale e al giudice ordinario.

La vicenda

I fatti risalgono alla scorsa estate, quando allo stabilimento balneare “Otello” numero 9 di Rivabella, viene autorizzata la realizzazione di un chiosco in spiaggia per la somministrazione di cibo e bevande. La new entry non viene accolta con grande entusiasmo (per usare un eufemismo) da parte di tre dei ristoranti presenti in zona. La ragione è quella di una marcata concorrenza commerciale, fondata sul timore che il nuovo “baretto” sulla sabbia potesse “soffiare” loro la clientela. Per corroborare la tesi, le tre società (assistite dagli avvocati Gianni e Giancarlo Migani) hanno puntato il dito contro l’autorizzazione data dal Comune, a loro avviso concessa in violazione di norme come quelle paesaggistiche, del piano particolareggiato dell’arenile, adducendo poi la violazione dei principi concorrenziali, chiedendo anche il risarcimento dei danni a loro causato in seguito all’apertura del chiringuito.

Il processo

Così, oltre ai gestori del bagno 9 e del chiringuito (assistiti dagli avvocati Stefano Valeriani e Marco Lunedei) si è trovato citato a giudizio il Comune di Rimini, che ha affidato la sua posizione al legale Federico Gualandi. Richiesta: l’annullamento dell’autorizzazione (che scadeva oltretutto il 30 settembre 2023), appunto impugnata dai ristoratori.

E proprio la scadenza già superata dell’autorizzazione, insieme alla domanda di risarcimento (non indirizzata al Comune, ma al bagno 9 e al chiriguito) hanno spinto la seconda sezione del Tar di Bologna a dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in merito alla domanda di annullamento, e inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda di risarcimento del danno. Questione, quella tutta economica della concorrenza tra ristoranti e chioschi, da affrontare eventualmente in giudizio civile.