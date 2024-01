Rimini, travolto e ucciso in bici: l’assicurazione paga 700mila euro

Settecentomila euro. E’ la somma che la compagnia assicuratrice ha pagato agli eredi di Quarto Grassi, il pensionato riminese di 79 anni travolto da un’auto lo scorso 19 agosto mentre in sella alla sua bicicletta elettrica stava percorrendo la rotatoria tra viale Cesare Battisti, le vie Graziani e Ravegnani, corso Giovanni XXIII, morto dopo cinque giorni di agonia al Bufalini di Cesena. Con l’avvenuto risarcimento del danno, i familiari dell’anziano ciclista non si siederanno sicuramente sul banco della parte civile nel processo all’automobilista che dovrebbe essere celebrato a breve. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi, titolare del fascicolo, ha infatti chiesto il giudizio immediato per il conducente della Lancia Ypsilon, un 25enne originario del centro Africa residente in Valmarecchia, difeso dall’avvocato Nicolò Nadir Durzi, chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Figli e nipoti sono invece assistiti dall’avvocato Marco De Pascale.

La tragedia

Si era accorto d’aver causato l’incidente e si era fermato. Ma una volta sceso dall’auto, visto Grassi a terra, anziché soccorrerlo e chiamare aiuto se ne era andato. La mancanza di testimoni inizialmente aveva fatto pensare ad un incidente occasionale. Poi, la visione delle telecamere accese in zona ha raccontato all’Infortunistica della Polizia locale tutta un’altra storia, diventata dramma quando il 79enne si è spento in un letto della rianimazione del trauma center del nosocomio cesenate. Si è vista chiaramente tutta la dinamica della tragedia, innescata da un sorpasso azzardato. Il 25enne, infatti, arrivato in prossimità della rotatoria Cesare Battisti, Graziani, Ravegnani, corso Giovanni XXIII si spostava sulla corsia di destra, la preferenziale riservata agli autobus dove superava una fila di auto regolarmente incolonnate sulla sinistra per poi immettersi nella rotatoria. Qui, all’altezza di corso Giovanni XXIII, “agganciava” sulla sinistra la bicicletta con pedalata assistita di Quarto Grassi e con la parte anteriore destra toccava il pensionato, la sella e poi agganciava la leva del freno, facendo perdere l’equilibrio al pensionato che così cadeva purtroppo rovinosamente a terra.