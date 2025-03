Rimini, traslocano in una camera d’albergo chiuso e riempiono l’armadio con i loro abiti: coppia denunciata

Martedì 11 marzo la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato a piede libero due italiani per il reato di invasione di terreni o edifici. Una volante della Questura veniva inviata in zona Miramare, presso un hotel momentaneamente chiuso in attesa di ristrutturazione, poiché il proprietario segnalava, al 112, il danneggiamento della porta d’ingresso dell’immobile, trovata aperta. Giunti sul posto, gli agenti notavano anche dei vetri infranti per terra. Proseguendo con il controllo, i poliziotti notavano segni di bivacco, tanto da ritrovare all’interno di una delle stanze dell’hotel del secondo piano, la presenza di un uomo e di una donna intenti a dormire. In totale tranquillità la coppia, pensando di “farla franca”, aveva posizionato anche i vari effetti personali sui comodini e nell’armadio. In considerazione dei fatti accaduti i due sono stati denunciati in stato di libertà.