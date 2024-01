Rimini, traffico e incidenti, l’allarme di via Celli: “Siamo stati abbandonati”

Traffico continuo. Con incidenti anche gravi. Camion che vanno e vengono dal centro ambiente Hera. Con pedoni e ciclisti impossibilitati a transitare in sicurezza. E’ la situazione in cui versa da tempo via Celli, una strada interna - che taglia in due Viserba – di collegamento con la Statale 16 e col parco Italia in miniatura. E che si snoda, tra case e villette. I cui residenti, preoccupati per una situazione di perenne pericolo, hanno deciso di rivolgersi al sindaco Jamil Sadegholvaad per sollecitarlo a fare qualcosa. «È da anni che chiediamo di risolvere i problemi che il centro ambiente Hera reca alla nostra zona – sottolineano gli abitanti -. Il traffico è diventato insostenibile. Ci sono camion bilici che transitano rumorosamente dalle 4 del mattino fino a tarda sera. Veicoli Hera e veicoli privati che sfrecciano continuamente, su una strada larga non più di 3 metri. Ci sentiamo abbandonati». Quello che sollecitano gli abitanti della zona è la realizzazione di una strada alternativa. «Il Comune investe costantemente in opere più o meno colossali per migliorare la nostra città. Per questo noi residenti non riusciamo a capacitarci di come non si riesca a progettare e realizzare, insieme ad Hera, 300 metri di strada che collegherebbe il centro ambiente a via Grazia Verenin, arteria che in questi anni è stata messa notevolmente in sicurezza. Tale soluzione risolverebbe definitivamente i nostri problemi».

I danni al manto stradale

Va detto, anche, che via Celli è stata teatro di diversi incidenti. «I danni al manto stradale, oltre che nelle proprietà private dove i mezzi si danno scambio, sono innumerevoli – stigmatizzano i residenti -. E gli incidenti si ripresentano costantemente. Per non parlare dell’ingresso in salita sulla Ss16 teatro di sinistri anche gravi: due volte è dovuto intervenire, addirittura, l’elisoccorso. Alle nostre segnalazioni non sono corrisposte risposte, mentre i limiti dei 30km/h e delle 10 tonnellate per i camion continuano a non essere rispettati. Se non ci fosse il centro ambiente – chiosano gli abitanti - la zona sarebbe un paradiso e la via verrebbe utilizzata dai residenti e dai turisti per andare al Mc Donald o al parco Italia in Miniatura. Una cosa impossibile adesso».