Rimini, tornano i ladri negli uffici comunali; rubati computer e telefoni

Un nuovo furto negli uffici comunali a Rimini dopo quello di meno di un mese fa. Il dirigente Capo Dipartimento dei Servizi di Comunità del Comune di Rimini ha sporto formale denuncia alla locale stazione dei Carabinieri per quanto avvenuto durante lo scorso fine settimana e che ha avuto come teatro gli uffici comunali siti in via Ducale. Sono stati sottratti alcuni computer portatili e telefoni portatili di servizio da parte dei responsabili del crimine, i quali - a quanto sembra da una prima verifica - si sono introdotti al primo piano dell’edificio, forzando un infisso, dopo essere saliti da un condotto dell’aerazione. Proprio in queste ore i carabinieri stanno conducendo le indagini, verificando innanzitutto i filmati delle telecamere presenti in zona.