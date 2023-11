Rimini: Tiberio, il ponte alternativo non sarà all’altezza dell’Ina Casa

È una sorta di censimento delle automobili ed è stato ultimato alla fine dell’estate. Un “reticolo di cavi” steso sull’asfalto che di fatto ha contato il numero di vetture di passaggio ai margini del centro storico. Una mole di dati che servirà a decidere ad esempio dove e se realizzare il passaggio alternativo al Ponte di Tiberio.

Cosa è successo

La pedonalizzazione del monumento romano si è portato dietro una riorganizzazione della viabilità che col tempo ha mostrato qualche crepa a cominciare dai disagi causati ai residenti del Rione Clodio.

Nel secondo semestre del 2022, il Comune ha ultimato uno studio sul campo per misurare gli effetti del piano.

L’assessora alla viabilità, Roberta Frisoni, ha ribadito i risultati qualche giorno fa in aula rispondendo a una interrogazione di Gioenzo Renzi (FdI). «I provvedimenti relativi alla riorganizzazione della viabilità intorno al quadrante del centro storico, hanno consentito una riduzione di traffico da attraversamento certificata di circa 12mila veicoli al giorno. Questo risulta dalle analisi tecniche fatte e non da opinioni in libertà ed è un obiettivo ambientale vero, concreto e raggiunto».

“Facciamo i conti”

La stagione delle ricerche, però, ha avuto anche una seconda fase che ha attraversato i mesi estivi per concludersi in settembre.

Adesso gli uffici comunali stanno analizzando i dati raccolti lungo le strade cittadine attraverso quei “sensori” (sotto forma di cavi) con i quali sono stati contati i passaggi delle vetture.

Numeri alla mano il Comune nel giro di un paio di mesi valuterà come procedere nell’attuazione del Piano del traffico alla luce anche degli interventi di fluidificazione a carico della Statale 16. Quando saranno terminati - fa sapere a questo punto Palazzo Garampi - sarà possibile compiere le opportune scelte a cominciare dalla realizzazione del ponte alternativo al Ponte di Tiberio.

Tutti ragionamenti che sono rinviati al prossimo anno quando gli uffici avranno in mano gli elementi per prendere una decisione e scegliere il sito più idoneo. Per ora l’unica certezza è che l’attraversamento che potrebbe prendere il posto del monumento romano non passerà all’altezza dell’Ina Casa per via di una concentrazione abitativa troppo elevata.