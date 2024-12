Rimini, terminati i lavori in via Consorziale e via del Poggio, da giovedì si parte in via Buonanotte

In questi giorni si stanno completando i lavori di messa in sicurezza idraulica previsti dal progetto esecutivo denominato “Realizzazione di nuovi manufatti di attraversamento in via Consorziale, in via del Poggio ed in via Buonanotte”. Dopo la conclusione delle opere realizzate in via Consorziale e via del Poggio, da domani il cantiere si sposterà in via Buonanotte.

Il progetto in particolare ha riguardato la via Consorziale, dove le opere realizzate hanno migliorato il deflusso idraulico attraverso la posa di una nuova condotta interrata, la pulizia dei manufatti esistenti e la risagomatura del fosso “Barigello”, resa più sicura grazie all’utilizzo di pietrame per consolidare il corso d’acqua. Analoghi lavori hanno interessato anche la via del Poggio, dove il potenziamento della fossa “Rigardara” è stato realizzato con un nuovo attraversamento stradale interrato e il rafforzamento delle strutture di raccordo e immissione nel torrente mediante rivestimenti in calcestruzzo armato e massi in pietrame.

A partire da giovedì 5 dicembre, l’attenzione si concentrerà su via Buonanotte, dove si avvieranno i lavori necessari a migliorare il deflusso delle acque nei fossi esistenti attraverso la loro riprofilatura e la posa di nuove tubazioni interrate. Durante questo intervento, la strada sarà chiusa al traffico nel tratto interessato a partire da domani fino al 14 dicembre.

I lavori saranno organizzati in due fasi per garantire la gestione ottimale delle attività e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. La chiusura del tratto interessato dai lavori sarà segnalata attraverso l’installazione della segnaletica prevista. Per agevolare la circolazione, all’intersezione con via San Lorenzo a Monte e via Magalona saranno indicati i percorsi alternativi consigliati. Durante i lavori, sarà comunque consentito il transito ai residenti, ai frontisti, ai mezzi di pronto soccorso e ai veicoli d’emergenza.

Questi interventi, come noto, si sono resi necessari per garantire la sicurezza idraulica del territorio, proteggendo i cittadini e le infrastrutture locali dai rischi derivanti da eventi meteorologici estremi. Le opere sono finanziate con l’ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi meteorologici del maggio 2023 e hanno comportato un investimento complessivo di 100.000 euro.