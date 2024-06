Accoltellati due 18enni dopo essersi rifiutati di consegnare cellulari, portafogli e catenine d’oro. E’ successo oggi, domenica 23 giugno intorno alle 19.30 al chiringuito del bagno 44 di Rimini, uno dei chioschetti sulla spiaggia più frequentati dai giovani. A finire in manette è stato uno dei due giovani aggressori, mentre per l’altro sono in corso le ricerche della polizia.