Rimini, tenta il furto in un ristorante: arrestato

RIMINI. Un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione, è stato tratto in arresto dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, un equipaggio di volante che transitava sul Lungomare Murri, ha udito un allarme provenire da un ristorante. Gli operatori hanno notato così personale della vigilanza intento a fermare un soggetto che tentava di darsi alla fuga. Aggirando il locale gli stessi riuscivano prontamente ad intercettarlo e lo bloccavano mettendolo in sicurezza. L’uomo si era introdotto precedentemente all’interno del ristorante danneggiando i teli e la vetrata posti all’ingresso per poi asportare merce e denaro contante, riconsegnati successivamente, in sede di denuncia, alla proprietaria del locale.

Accompagnato negli uffici della Questura, al termine degli accertamenti, il cittadino tunisino è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di domani.