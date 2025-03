Rimini, tenta di violentare una ragazza in treno: già arrestato per abusi ma non si trova più

Sarebbe stato arrestato per violenza sessuale anche dalla polizia di Stato a Bologna, il 40enne attualmente irrintracciabile per il quale il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio. A decidere per l’uomo, senza fissa dimora, difeso dall’avvocato Alessandro Coppa, con alle spalle pregressi guai con la giustizia, il gip Vinicio Cantarini il prossimo 25 giugno. In quella data si discuterà delle accuse formulate dalla Procura di Rimini nei confronti del 40enne di origine siciliana che avrebbe tentato di violentare una ragazza di 28 anni, mentre si trovava su un treno diretto a Bologna e proveniente da Foggia.

