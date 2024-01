Rimini. Tenta di sfrattare l’inquilino moroso che si vendica e lo accusa di furto: assolto dopo 10 anni

La premessa. L’Italia è l’unico Paese in cui se trovi un intruso che occupa il tuo appartamento non può essere cacciato se non dopo un’ingiunzione del Tribunale. E se provo a far valere quelli che ritengo i miei diritti da solo, rischio di finire a processo. Esattamente quello che è accaduto ad un pensionato oggi 85enne che ha dovuto attendere 10 anni per essere assolto «perché il fatto non sussiete» ovvero non c’è mai stato o comunque non si è mai trovata la pistola fumante dalla Corte d’Appello di Bologna dall’unico reato dai sette contestati dalla Procura della Repubblica non coperto dalla prescrizione, quello di furto aggravato. Accusa contestata sulla scorta della denuncia presentata dall’inquilino che da mesi non gli pagava la pigione.

La storia

Correva l’anno 2013, esattamente il giorno 22 del mese di ottobre, quando da scontro verbale si passa di fatto alle carte bollate. Il padrone della casa affittata a dei coniugi originari del Magreb, non avendo ricevuto il pagamento di due mesi d’affitto, entra nell’appartamento usando la copia delle chiavi e, stando alla denuncia della vittima, si mette in tasca lo statino dell’ultima busta paga quindi se ne andava chiedendo a chiave una seconda serratura, cosa che impediva all’inquilino temporaneamente di rientrare.

Le incursioni

Un mese dopo la situazione si ripete. Questa volta il padrone di casa sarebbe entrato mentre l’inquilino dormiva pe r poi uscirne con il mazzo di chiavi dell’uomo. Quattro giorni dopo il padrone di casa gli avrebbe stretto le mani attorno al collo e lo avrebbe minacciato di tornare dopo 15 giorni scortato da alcuni amici. Ma è il 15 dicembre che si sarebbe consumato l’unico reato non coperto negli anni dalla prescrizione. Il pensionato, fatta nuovamente irruzione in casa dopo aver forzato la serratura della porta, si sarebbe messo in tasca 3mila euro in contanti, alcuni preziosi in oro, messo sotto al braccio un televisore Lg, insaccato due paia di scarpe e dopo aver bloccato con una catena l’inferriata di una finestra che sarebbe potuta essere usata per rientrare, lasciato fuori di casa i coniugi.

Prova insussistente

Ad ogni incursione la presunta parte lesa, non ha esitato a presentare denunce che gli uffici al terzo piano del palazzo di giustizia di Rimini ha raccolto in un unico fascicolo. Ben sette i capi d’imputazione per cui ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio; si va dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla violenza privata, per arrivare a quello incancellabile dalla prescrizione, ovvero il furto aggravato. Un anno e 5 mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Rimini contro cui ha presentato appello l’avvocato Paolo Ghiselli, legale di fiducia dell’85enne. Dieci anni dopo la sentenza di secondo grado con cui i giudici d’Appello, hanno ritenuto insussistente la prova del furto, per cui oltre ad aver ravvisato la prescrizione per gli altri sei reati, hanno cancellato quest’ultimo perché mai commesso.